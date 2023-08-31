Axios: Байден разозлился на своих помощников за их попытку замять слова президента о Путине

В марте 2022 года глава Белого дома заявил, что российский лидер не может в дальнейшем оставаться у власти. Его подчиненные тут же прокомментировали, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.

Во время пребывания в Варшаве в прошлом году американский президент назвал Владимира Путина мясником. Он указал, что такой человек «не может оставаться у власти». Помощника Байдена немного позже попытались смягчить это высказывание и заявили, что он вовсе не то имел в виду. Байдена это сильно разозлило, об этом рассказывает Франклин Фойер в готовящейся к изданию книге.

«Он знал, что ошибся, но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать», - написал он.

Выдержки из книги привело издание Axios. По утверждению Фойера, Байден хотел сам отвечать за свои слова, и за все их последствия. Он считал, что с ним обошлись как с ребенком и регулярно обсуждал это в кругу своих друзей, причем очень эмоционально реагируя на данный эпизод.