Axios: Израиль предложил ХАМАС недельную паузу

Израильские власти предложили ХАМАС недельную приостановку боевых действий в рамках нового договора об освобождении заложников из плена палестинского движения. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

Авторы портала сообщили о том, что глава «Моссада» Израиля Давид Барнеа предложил способ снова начать переговоры с палестинской стороной для освобождения порядка сорока пленных. Согласно информации главы израильского ведомства, среди данных заложников имеются женщины и пожилые мужчины, а также люди, нуждающиеся в оказании медицинской помощи.

Недавно сообщалось, что ХАМАС отказывается от какого-либо диалога с израильской стороной по вопросу обмена заложников в ходе боевых действий.