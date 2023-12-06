Правительство Зеленского не добилось ничего, кроме провала, в трех местах приложения сил: в европейских столицах, на фронте и в конгрессе США.

Закари Басу и Стеф Кайт на страницах издания Axios выпустили статью, в которой описали свое видение ситуации для украинских властей. По их мнению, Зеленский вместе со своим окружением потерпел фиаско, не добившись положительных результатов.

«На трех важнейших аренах усилия Украины столкнулись с ураганом тупиков, которые создают экзистенциальный кризис для будущего страны», - указали обозреватели.

Конгресс Соединенных Штатов отказывается выделять Киеву финансы. О неудачах на фронте говорит уже даже главком ВСУ. Европейские страны также никак не могут определиться с выделением денег украинцам, так как увязли в бюджетных спорах. Среди лидеров государств Евросоюза хватает тех, кто не рвется выделять никаких денег украинскому правительству.