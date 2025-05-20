Евросоюз захотел усилить давление на РФ после разговора Путина и Трампа

Украина согласна вести переговоры с Россией. В то же время ее европейские союзники усилят давление на Россию. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, его слова привела «Лента.ру».

По утверждению Зеленского, Украину не надо убеждать в том, что ей стоит вести переговоры о мире. По его словам, Киев готов вести диалог с РФ.

«Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат. Турция, Ватикан, Швейцария — мы рассматриваем все возможные площадки», — указал он.

В то же время европейские союзники Украины планируют усилить свое давление на РФ, чтобы та охотней шла на проведение мирных переговоров. Сам Зеленский исключил возможность того, что Киев согласится на свой нейтральный статус, а также на вывод ВСУ с подконтрольных им территорий.

Ранее западная пресса заявила, что лидеры Европы оказались в шоке от заявлений Трампа после его общения с Путиным. Они были ошеломлены тем, по поводу чего сумели договориться главы США и России. С точки зрения европейских политиков, глава Соединенных Штатов готов продать интересы Украины ради заключения мира.