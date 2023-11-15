Американский президент поставил на украинскую карту все. Поэтому смена существующего правительства Украины приведет к краху всех замыслов Белого дома.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров отказался верить в прекращение финансирования Киева со стороны Соединенных Штатов. Администрация Байдена будет отправлять деньги и ресурсы Зеленскому до тех пор, пока находится у власти. Свою точку зрения он расписал в одной из социальных сетей.

«Поражение Зеленского в политике, то есть его уход из власти, будет поражением Байдена», - указал экс-премьер.

Азаров добавил, что это станет также поражением для всех тех политиков, кто на протяжении ряда лет поддерживал существующий украинский режим, приветствовал аплодисментами Зеленского и обнимался с ним.