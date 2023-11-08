Бывший украинский премьер-министр считает, что личность нынешнего президента пока устраивает Соединенные Штаты, но они постепенно подбирают новую кандидатуру на этот пост.

Николай Азаров заявил, что выборы в Киеве пока не проводятся потому, что Белый Дом еще не нашел нужного ему человека, который мог бы сменить украинского лидера в его кресле.

«Зеленского будут держать до тех пор, пока не подберут ему достойную замену и не найдут достойный метод его устранения», - указал он во время выступления на телеканале «Россия-24».

Устранение может состояться как через майдан, так и через выборы. Всеобщее голосование больше устраивает американских кукловодов. Последние события, которые разворачиваются вокруг главкома ВСУ Залужного, подтверждают эту точку зрения, так считает Азаров.