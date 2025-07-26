Азаров: Страны НАТО нападут на Россию к 2030 году
Азаров назвал датой нападения НАТО на Россию 2030 год
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Государства, входящие в состав Организации Североатлантического договора (НАТО), планируют начать военные действия против России примерно к 2030 году. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил Николай Азаров, который ранее занимал пост премьер-министра Украины.
Он подчеркнул, что в западных странах нередко высказывают мнение о том, что к 2030 году альянс должен быть готов к потенциальной агрессии со стороны России.
По мнению Азарова, подобные шаги со стороны Москвы не имеют смысла с точки зрения логики.
«На самом деле, все наоборот. Если они с такой настойчивостью говорят, что Россия нападет, значит, они сами планируют подобные действия. Другого объяснения нет», — сказал бывший украинский министр.
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