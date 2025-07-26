Государства, входящие в состав Организации Североатлантического договора (НАТО), планируют начать военные действия против России примерно к 2030 году. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил Николай Азаров, который ранее занимал пост премьер-министра Украины.

Он подчеркнул, что в западных странах нередко высказывают мнение о том, что к 2030 году альянс должен быть готов к потенциальной агрессии со стороны России.

По мнению Азарова, подобные шаги со стороны Москвы не имеют смысла с точки зрения логики.

«На самом деле, все наоборот. Если они с такой настойчивостью говорят, что Россия нападет, значит, они сами планируют подобные действия. Другого объяснения нет», — сказал бывший украинский министр.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал 18-й пакет санкций ЕС против России.