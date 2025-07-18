В Кремле прокомментировали 18-й пакет санкций ЕС против России

В Кремле прокомментировали введение 18-го пакета санкций против РФ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти ограничения являются незаконными.

Он подчеркнул, что Москва изучит новые ограничения, чтобы минимизировать влияние на российскую экономику, но продолжит считать их нелегитимными.

«Пока мы видим достаточно такую последовательную антироссийскую линию Европы. Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными, мы выступаем против них», — отметил представитель Кремля.

Параллельно с этим Песков позитивно оценил недавние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности активизировать переговоры с Россией. Накануне представитель Кремля призвал международных посредников оказать давление на Киев для возобновления диалога.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала новый пакет санкций как «один из самых жестких», введенных когда-либо в отношении России.

Новые санкции включают ограничения на 105 танкеров «теневого флота» России, снижение потолка цен на нефть до $47,6 за баррель, а также запреты на обслуживание газопроводов «Северный поток» и нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» в Индии.

Кроме того, под удар попали несколько китайских банков, которые, по мнению представителей Европейского союза (ЕС), помогают Москве обходить ограничения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз заменит отключение банков от SWIFT на полный запрет транзакций с РФ.