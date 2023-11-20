Азаров: Трамп не прекратит украинский конфликт даже в случае избрания президентом
Фото: [© Александр Натрускин/РИА Новости]
Целью Соединенных Штатов является стремление измотать Россию, поэтому данная политика продолжится при любом президенте. Так считает бывший премьер-министр Украины.
Николай Азаров заявил, что не верит в то, что Дональд Трамп остановит военные действия при возвращении в Белый дом. Свою точку зрения он изложил в одной из социальных сетей.
«Не верю. Финальная точка - вымотать Россию максимально. И у них есть, через кого реализовывать эту свою политику», - написал бывший глава кабинета министров.
Он добавил, что существующий в Киеве режим устраивает американцев, поэтому пока он держится на месте, Америка будет ему помогать. До тех же пор будет длиться текущий конфликт.