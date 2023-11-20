Азаров: Трамп не прекратит украинский конфликт даже в случае избрания президентом

Николай Азаров заявил, что не верит в то, что Дональд Трамп остановит военные действия при возвращении в Белый дом. Свою точку зрения он изложил в одной из социальных сетей.

«Не верю. Финальная точка - вымотать Россию максимально. И у них есть, через кого реализовывать эту свою политику», - написал бывший глава кабинета министров.

Он добавил, что существующий в Киеве режим устраивает американцев, поэтому пока он держится на месте, Америка будет ему помогать. До тех же пор будет длиться текущий конфликт.