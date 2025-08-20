Азербайджан и ОАЭ не уведомили организаторов о своем решении по участию в «Интервидении»

Ни Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), ни Азербайджан не направляли своего окончательного решения по поводу участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в России 20 сентября. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете конкурса.

Ранее агентство Report сообщило, что Абу-Даби и Баку отказались от участия в песенном конкурсе. Отмечалось, что причиной отказа представители двух стран назвали «внутренние обстоятельства» и нехватку времени на подготовку выступлений артистов.

В то же время организаторы «Интервидения» отметили, что подготовка к конкурсу активно продолжается. Официальное подтверждение своего участия прислали представители 21 государства.

Указ о проведении в России «Интервидения» еще в феврале 2025 года подписал президент РФ Владимир Путин. Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на конкурсе не будет никаких «извращений». Россию на нем представит певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN.

