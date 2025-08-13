Международный песенный конкурс «Интервидение-2025» пройдет 20 сентября 2025 года в Московской области на площадке Live Арена. Как пишет телеграм-канал Mash, дочь Майкла Джексона может стать участницей «Интервидения-2025». Среди возможных кандидатов значится и предполагаемый внебрачный сын легендарного артиста. Что известно о других участниках и как пройдет музыкальный конкурс — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кто поедет от США?

По данным Mash, США пока официально не объявили имя своего представителя, но рассматривают кандидатуры детей певца Майкла Джексона, рожденных в браке с медсестрой Дебби Роу. В их числе — старший сын Майкл Джозеф Джексон-младший, известный как актер и продюсер, а также младший сын Принц Майкл Джексон II, занимающийся экологическими проектами и ведущий закрытый образ жизни.

Из всей тройки музыкальную карьеру развивает лишь 27-летняя Пэрис Майкл Кэтрин Джексон, и именно она, по прогнозам, может отправиться в Москву. Ее конкурентом способен стать норвежский рэпер Омер Бахти, которого считают внебрачным сыном поп-идола. Музыкант обладает двойным гражданством.

Фото: [ соцсети ]

Многие зрители отмечают, что Майкл Джексон, не раз выступавший в Москве и любимый российской публикой, остается символом дружбы между США и Россией.

Традиционные ценности за 300 тыс. евро

Инициатива проведения утверждена указом Президента РФ № 57 от 3 февраля 2025 года. Организационный комитет возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а продвижение на международной арене координирует Министерство иностранных дел России. Ключевую роль в организации играет Фонд «Традиции искусства», сопродюсером выступит Константин Эрнст, а директором шоу назначен Андрей Разыграев. Слоган конкурса — «Музыка в сердце твоей страны». Продолжительность мероприятия составит более 2,5 часов, а победителя определит международное жюри. Главный приз — 300 тыс. евро.

К участию допускаются артисты от 16 лет с высокой узнаваемостью, наградами и активной творческой деятельностью. На сцене могут выступать до шести человек. Песни должны соответствовать традиционным семейным ценностям.

Фото: [ istockphoto.com ]

В «Интервидении-2025» примут участие более 20 стран, включая государства БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Среди уже подтвержденных исполнителей: от Беларуси — Настя Кравченко с песней «Мотылек», от России — SHAMAN (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу», от Кыргызстана — трио NOMAD с композицией «Жалгыз сага», от Венесуэлы — Омар Аседо с песней «La Fiesta de la Paz», от Кубы — Сулема Иглесиас Саласар с «Guaguancó», от Мадагаскара — дуэт Denise & D-Lain с «Tiako Hanjeky». В числе потенциальных участников — Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Конкурс «Интервидение» имеет долгую историю. Впервые он проводился в 1965-1968 годах в Чехословакии под названием «Золотой ключ», а затем в 1977-1980 годах в Польше как восточный аналог «Евровидения». Попытки возродить его предпринимались в 2008 году и в 2014-2015 годах, но реализовать их тогда не удалось. Новый импульс проект получил после исключения России из «Евровидения» в 2022 году.

Трансляция «Интервидения-2025» запланирована в прямом эфире на «Первом канале» и ряде зарубежных телеканалов. Онлайн-версия будет доступна на официальном сайте конкурса. Логотип мероприятия выполнен в виде ромба в стиле русского супрематизма, а первая рекламная кампания стартовала 17 мая 2025 года. Уже сейчас открыт набор волонтеров, а первым официальным послом конкурса стал заслуженный артист России Дима Билан.

Победителем станет…

Ранее музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что певец SHAMAN должен стать победителем музыкального конкурса «Интервидение-2025».

«Я думаю, что он победит. SHAMAN артист бойцовский, и характер бойцовский у него. Поэтому я желаю ему победы», — отметил шоумен.

По его мнению, SHAMAN достоин того, чтобы выступить первым в новом музыкальном конкурсе.

«Россия должна представить яркого артиста патриотического направления. Важно, чтобы такой артист не был засвечен на других конкурсах. А то у нас одни и те же ездят все время. Нужны свежие лица, но при этом себя зарекомендовавшие, уже что-то умеющие и при этом известные. Это очень важно, потому что артист на международном конкурсе представляет даже не столько себя, сколько свою страну. Вот SHAMAN подходит сюда идеально», — заключил Соседов.

