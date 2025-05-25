Азербайджан объявил о продолжении гуманитарной поддержки Украины
Алиев: Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил намерение Баку оказывать гуманитарную помощь Украине. Об этом стало известно во время встречи азербайджанского лидера с главой МИД Украины Андреем Сибигой 25 мая, пишет ТАСС.
Сибига в ходе рабочей встрече поблагодарил Алиева за уже оказанную поддержку, отметив важность совместных проектов. Президент со своей стороны заверил, что гуманитарные поставки Украине будут продолжены. В ходе переговоров стороны подтвердили взаимную приверженность принципам территориальной целостности и суверенитета.
«Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, возобновляемых источников энергии, транспорта, торговли и сельского хозяйства», — добавили в пресс-службе азербайджанского президента.
Ранее сообщалось, что президент Азербайджана не принял участия в праздновании Дня Победы в Москве.