Азербайджан объявил о продолжении гуманитарной поддержки Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил намерение Баку оказывать гуманитарную помощь Украине. Об этом стало известно во время встречи азербайджанского лидера с главой МИД Украины Андреем Сибигой 25 мая, пишет ТАСС.

Сибига в ходе рабочей встрече поблагодарил Алиева за уже оказанную поддержку, отметив важность совместных проектов. Президент со своей стороны заверил, что гуманитарные поставки Украине будут продолжены. В ходе переговоров стороны подтвердили взаимную приверженность принципам территориальной целостности и суверенитета.

«Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, возобновляемых источников энергии, транспорта, торговли и сельского хозяйства», — добавили в пресс-службе азербайджанского президента.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана не принял участия в праздновании Дня Победы в Москве.