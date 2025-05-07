Президенты двух стран отказались от участия в праздновании Дня Победы в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил визит в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Алиев не сможет приехать в Москву в связи с участием в памятных мероприятиях, посвященных отцу азербайджанского лидера Гейдара Алиева, которые будут проходить 10 мая. Он умер в 2003 году.

Также в праздновании Дня Победы не сможет принять участия президент Лаоса Тхонглун Сисулит. По словам помощника российского президента, глава республики заразился коронавирусом.

Как отметил Ушаков, количество официальных представителей стран в результате отказа указанных лидеров от визита в Москву сократилось с 29 до 27.

Последний визит Алиева в Россию состоялся осенью 2024 года. Тогда он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсуждали вопросы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и укрепления двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич прибыли в Москву на празднование Дня Победы.