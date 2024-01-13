Азербайджан выступил с резким осуждением прошедших выборов на Тайване

В Баку напомнили, что не признают независимость Тайваня, считая остров неотъемлимой частью Китайской народной республики, приводится на сайте пресс-службы азербайджанского МИД.

Как подчеркнули в республиканском внешнеполитическом ведомстве, Азербайджан осуждает прошедшие в субботу, 13 января, президентские выборы на Тайване.

«Азербайджанская Республика поддерживает единую китайскую политику. Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы. Азербайджан выступает против вмешательства во внутренние дела Китая», - говорится в сообщении.

Напомним, на выборах главы администрации Тайваня первенствовал лидер Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Политик последовательно и неуклонно выступает за независимость острова от КНР. Он заручился поддержкой 40,05% голосов избирателей.