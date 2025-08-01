Азербайджанское издание Minval Politika начало использовать старые названия российских городов

Азербайджанское издание Minval Politika начало использовать исторические и альтернативные названия российских городов в своих публикациях после скандала с российским информационным агентством ТАСС. На это обратило внимание российское издание «Лента.ру».

Поводом для этого мог стать спор о правильном названии города в Нагорном Карабахе. Накануне ТАСС в своем материале использовал армянский вариант Степанакерт, тогда как официальный Баку настаивает на азербайджанском Ханкенди.

После того как Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана потребовал от ТАСС извинений и разъяснений, пригрозив мерами в отношении деятельности агентства в стране, российское информагентство отредактировало материал, заменив Степанакерт на Ханкенди.

Однако Minval Politika решило ответить симметрично — в своих публикациях издание стало использовать старые или альтернативные названия российских городов.

Так, в заголовках статей за 1 августа Калининград именуется «Кенигсбергом» (с уточнением в скобках, что сейчас город называется Калининградом), а Оренбург — Орынбором. В одном из материалов река Волга названа Итиль — древним тюркским именем.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана снесли памятник художнику Ивану Айвазовскому, установленный в Степанакерте.