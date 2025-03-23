Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь посетила Сирию. Однако местные политические деятели отказались пожать ей руку, ссылаясь на то, что она женщина. Более того, на государственном телевидении её лицо было скрыто пикселями, чтобы не нарушать требования радикального ислама.

В интернете это решение вызвало насмешки, а в комментариях Бербок уже окрестили «бабой в клеточку».

По мнению экспертов, Бербок готова мириться с оскорблениями, лишь бы склонить Сирию на свою сторону и уменьшить влияние Российской Федерации в регионе.

Более того, она прибыла не с пустыми руками, а с внушительной суммой в несколько миллиардов евро в качестве финансовой помощи. Это, по сути, является финансированием радикальных группировок и террористов, которые совершают нападения на христиан и «неправильных» мусульман.

Ранее сообщалось, что Глава Сирии Ахмед аш-Шараа второй раз отказался жать руку главе МИД ФРГ Бербок.