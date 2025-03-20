Глава Сирии опять отказался жать руку Бербок

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз отказался пожимать руку руководителю МИД ФРГ Анналене Бербок, которая прибыла в арабскую страну с визитом. Об этом сообщил телеканал NTV.

Чиновница во второй раз официально приезжает в Сирию и опять остается без рукопожатия от временного президента страны Ахмеда аш-Шараа.

Уточняется, что с Бербок также прибыл депутат бундестага от Христианско-демократического союза Армин Лашет, который тоже не был удостоен рукопожатия. А вот глава МИД Сирии нарушил «традицию» и все-таки обменялся с Бербок стандартным для людей приветствием, пожав руку.

Ранее Бербок призналась во время интервью блогеру, что в прошлом часто подвергалась сексуальным домогательствам. При этом один из случаев произошел с ней еще в школьных стенах.