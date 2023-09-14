Байден дал комментарий касаемо угрозы импичмента

Как заявил Байден, партия республиканцев запускает процедуру импичмента в попытках остановить работу американского правительства. Несмотря на это, сам глава Соединенных Штатов сообщил, что не зацикливается на этом. По его словам, у него и без этого есть работа, которую нужно выполнять. Байден подчеркнул, что каждый день сталкивается с проблемами, затрагивающими граждан Штатов.

Недавно комитет палаты представителей американского прогресса начал вести расследование в рамках процедуры вынесения импичмента президента США Джо байдена. Согласно заявлению спикера палаты Кевина Маккарти, у них имеются данные о более чем сотне транзакций семейства Байденов, помеченных, как подозрительные.