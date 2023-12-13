Байден: деньги на поставку оружия Украине у США скоро закончатся

Несмотря на то, что Белый дом намерен до последнего поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, финансовые возможности США не бездонны, посетовал американский президент Джо Байден.

По словам хозяина Овального кабинета, в скором времени деньги на помощь Украине иссякнут и финансовая помощь Киеву прекратится, как не прискорбно это признавать.

«Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — заявил Байден, его слова приводит официальный сайт Белого дома.

При этом американец подчеркнул, что Вашингтон продолжит до последнего отправлять Украине вооружения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 декабря в ходе встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден анонсировал выделение Киеву очередного пакета военной помощи Киеву на 200 млн долларов.