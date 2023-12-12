Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи — CNN

Отмечается, что о выделении средств байден объявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин сообщил, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.