Байден допустил, что под контроль РФ могут перейти другие города на Украине

Американский президент Джо Байден заявил о своей вере в успех администрации в попытках добиться дополнительного финансирования для Украины со стороны Конгресса Соединенных Штатов. Тем не менее он не может уверять, что к тому моменту под российским контролем не окажется еще больше городов на Украине. Соответствующее заявление президент США сделал в беседе с журналистами пула Белого дома.

В ходе выступления Байден сообщил о том, что проводил беседу с украинским коллегой и сообщил ему о своей уверенности в том, что от конгресса будут получены деньги. Президент США заявил, что на карту поставлено много и НАТО играет решающую роль в этом.

Журналисты поинтересовались у американского лидера, насколько он уверен в том, что Россия не сможет зайти в еще один украинский город в то время, как конгресс выделяет деньги для Киева. В ответ на это Байден сказал, что у него нет никакой уверенности, так как у ВСУ кончаются оружие и боеприпасы.