Байден думает над посещением Израиля на этой неделе

Американский президент Джо Байден всерьез думает над возможным визитом в Израиль на этой неделе. Об этом сообщил местный телевизионный канал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

Источники сообщили изданию, что лидер Соединенных Штатов серьезно думает над возможностью посещения Израиля. Самой ранней датой для данного визита, по их словам, является текущая неделя.

Чиновники также рассказали, что в данный момент уже ведется планирование мероприятия вместе с программой в израильском государстве.

Недавно представитель американского Госдепа Джон Кирби заявлял о том, что президента Штатов пригласили в Израиль, но сам визит еще не анонсируется. Согласно информации от израильских СМИ, Байден должен прилететь в Израиль 18 октября, в среду.