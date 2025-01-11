Байден: Харрис сможет баллотироваться на пост президента США в 2028 году

Вице-президент Камала Харрис может снова баллотироваться на пост президента США в 2028 году, заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости. Но, отметил он, окончательное решение остается за ней.

В 2024 году Харрис баллотировалась на пост главы государства от Демократической партии после того, как Байден решил отказаться от борьбы за пост президента.

Но победу на выборах одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Он набрал 312 голосов выборщиков, а Харрис — 226.

7 января американский журналист Джексон Хинкл заявил, что у Харрис нет шансов выиграть президентские выборы в 2028 году. Он считает, что она даже не будет выставлять свою кандидатуру на выборах. Хинкл также отметил, что сейчас Демократическая партия находится в кризисе.

Ранее сообщалось о том, что супруга Байдена публично игнорирует Харрис после поражения Трампу.