Daily Mail: супруга Байдена публично игнорирует Харрис после поражения Трампу

Супруга действующего президента США Джо Байдена Джилл начала публично игнорировать вице-президента Камалу Харрис после ее поражения на выборах от кандидата-республиканца Дональда Трампа, сообщила газета Daily Mail.

Издание напомнило о давних слухах о том, что отношения первой леди и вице-президента ухудшились с 2020 года, когда Харрис резко критиковала Байдена во время дебатов в рамках первичных выборов Демократической партии.

В течение следующих четырех лет обе стороны опровергали эти слухи. После того как Байден вышел на поддержку Харрис, Джилл активно участвовала в ее предвыборной кампании. Однако на выборах демократы потерпели серьезное поражение.

11 ноября на церемонии по случаю Дня ветеранов Джо Байден впервые после выборов встретился с Харрис. Он также упомянул вице-президента и других членов своей администрации в своем выступлении.

На мероприятии присутствовали супруги политиков — Джилл Байден и Дуглас Эмхофф, супруг Харрис. Джилл тепло поприветствовала Эмхоффа, и они активно беседовали, но, как только к ним присоединилась Харрис, внимание Джилл переключилось на церемонию.

На протяжении всей встречи Джилл сохраняла серьезное выражение лица, в то время как Харрис улыбалась и сблизилась с супругом.

Ранее стало известно о взаимных обвинениях команд Байдена и Харрис в провале на выборах.