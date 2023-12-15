Байден и Эрдоган обсудили усиление НАТО и вступление в него Швеции

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом укрепление НАТО и включение Швеции в состав альянса. О состоявшемся разговоре лидеров государств рассказали представители Белого дома в распространенном сообщении.

Сообщается, что Байден и Эрдоган обсудили важность укрепления НАТО в будущем. Была затронута и тема вступления Швеции в состав альянса так скоро, как это возможно, и расширение взаимной турецкой совместимости в будущем, рассказали представители.

Сообщается также, что лидеры стран договорились о поддержке близкого контакта государств в преддверии саммита альянса, который состоится в американской столице летом следующего года.

Известно, что американский президент выразил коллеге поддержку в связи с недавними конструктивными шагами во взаимоотношениях Турции и Греции.