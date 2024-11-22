Байден и Макрон обсудили развитие событий на Украине

Поводом для телефонных переговоров стала новость об испытании российской ракеты «Орешник», передает пресс-служба Белого дома.

Политические лидеры обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.

Главы государств договорились о сотрудничестве, в том числе через свои силы национальной безопасности.

Ранее Захарова заявила о том, что НАТО превращает Молдавию в логистическую базу для снабжения ВСУ.