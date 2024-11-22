Байден и Макрон обсудили развитие событий на Украине
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Президент США Джо Байден созвонился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Поводом для телефонных переговоров стала новость об испытании российской ракеты «Орешник», передает пресс-служба Белого дома.
Политические лидеры обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.
Главы государств договорились о сотрудничестве, в том числе через свои силы национальной безопасности.
Ранее Захарова заявила о том, что НАТО превращает Молдавию в логистическую базу для снабжения ВСУ.