Руководство Молдовы, стремясь сблизить страну с НАТО, де-факто создает из республики логистическую платформу для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила на пресс-конференции официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

Несмотря на то что большинство граждан Молдовы против сближения с НАТО, власти продолжают движение в сторону альянса, приоритетом при этом остается статус надежного партнера.

Захарова отметила, что в СМИ активно обсуждаются планы Европейского Союза выделить более 30 млн евро для капитального ремонта части железнодорожной инфраструктуры Молдовы.

Это делается для улучшения транспортных маршрутов с Украиной в рамках инициативы «коридоров солидарности», что, по ее мнению, способствует дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

Кроме того, Захарова указала на финансовые интересы семье Байденов на Украине, которые имеют явные коррупционные оттенки. Она предположила, что большие суммы помощи, направляемые из Вашингтона на Украину, могут оказываться на счетах американских граждан, принимающих решения о такой помощи.

Ранее сообщалось, что МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России из-за вмешательства в выборы.