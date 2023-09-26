Байден из-за частых падений решил сменить обувь

Президент США Джо Байден все чаще носит теннисные туфли после частых падений на публике, пишет портал Axios.

Одно из самых эффектных падений 80-летнего Байдена произошло во время торжественной церемонии выпуска курсантов ВВС в Колорадо. Тогда его не без труда поднимали трое человек.

Именно после этого конфуза американский стал носить менее скользкую обувь.

Тогда сын Дональда Трампа предположил: если падения Байдена так часто происходят на публике, то сколько же раз он падает, когда на него не направлены камеры?

Портал отмечает, что окружение Байдена предпринимает дополнительные меры для того, чтобы физическая немощь президента не бросалась в глаза. Особенно в команде Байдена боятся, что он упадет во время предвыборной кампании.