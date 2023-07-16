Байден лидирует в предвыборной гонке США по собранным деньгам

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден собрал около $72 млн пожертвований на проведение своей предвыборной кампании перед предстоящими выборами на пост президента в ноябре 2024 года. Об этом рассказала американская газета The Hill .

Байден обогнал своего соперника Дональда Трампа, собрав пожертвований на сумму почти вдвое превышающую его. В газете считают, что такой результат обеспечит Байдену тотальный успех в первом этапе гонки. Прогнозируется, что первые несколько месяцев он будет неоспоримым лидером.

В его предвыборной кампании также заявили, что у президента есть на руках $77 млн наличными. Эта сумма является рекордом для кандидата от демократов за всю историю.

Вторым местом за Байденом идет бывший президент Штатов Дональд Трамп, который собрал на проведение кампании более $35 млн.