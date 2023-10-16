Байден может нанести визит в Израиль

Власти Израиля и Соединенных Штатов в данный момент обсуждают возможность президента Штатов Джо Байдена нанести визит в израильское государство в течение ближайших дней. Об этом сообщило издание Axios , ссылаясь на информацию, предоставленную должностными лицами Израиля.

В американской газете допустили, что президент Штатов может нанести данный визит уже в течение следующей недели. В то же время, глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриен Уотсон заявил, что ему в данный момент еще нечего анонсировать касаемо предстоящих поездок главы государства.

Недавно СМИ сообщали о том, что лидер Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить еврейское государство в ближайшее время.