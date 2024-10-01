Президент США Джо Байден может рассмотреть возможность ускорения статуса заявки Украины на членство в НАТО до завершения своего срока в январе, сообщило издание Financial Times, ссылаясь на западного представителя, знакомого с переговорами Владимира Зеленского в Вашингтоне.

По словам этого чиновника, имеются предварительные указания на то, что Байден может дать согласие на продвижение статуса заявки Украины на членство в НАТО ранее своего ухода из администрации.

Тем временем украинское руководство активно ищет поддержки на международной арене. Тем не менее некоторые эксперты предупреждают о возможных последствиях такого шага, включая обострение отношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что ООН запросила $426 млн на помощь Ливану.