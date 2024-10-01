ООН запросила $426 млн на помощь Ливану

Организация Объединенных Наций обратилась к международным спонсорам с просьбой предоставить $426 млн за три месяца для гуманитарной поддержки миллиона человек в Ливане. Об этом заявил на брифинге в Женеве Йенс Лаерке, пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщило РИА Новости.

«Совместно с правительством Ливана ООН и наши партнеры по гуманитарной деятельности только что объявили о срочном запросе, касающемся обеспечения быстрорастущих гуманитарных нужд в стране. Эта инициатива направлена на помощь миллиону людей, и общая сумма, которую мы запрашиваем, составляет $426 млн», — добавил он.

С прошлой недели израильские ВВС наносят массовые удары по позициям «Хезболлах» в разных регионах Ливана. Также зафиксированы точечные авиаудары по Бейруту, приведшие к ликвидации высокопрофильных командиров группы.

Израильская армия сообщила о поражении нескольких тысяч целей «Хезболлах», и наблюдатели отмечают, что такой интенсивности атак не было с 2006 года.

«Хезболлах», в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами на север Израиля, увеличив дальность атак.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал дом командира ФАТХ в лагере палестинцев в Ливане.