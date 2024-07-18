Байден может снять свою кандидатуру с президентских выборов к концу недели

По сообщениям издания Axios, в Демократической партии США растут ожидания, что президент Джо Байден может отказаться от участия в предстоящих выборах уже к концу этой недели.

Несколько неназванных представителей партии заявили, что на действующего президента оказывается сильное давление со стороны соратников, родственников и близких. Кроме того, источники отмечают рост числа противников Байдена среди партийных лидеров в Конгрессе, которые не хотят видеть его кандидатом на грядущих президентских выборах.

По мнению информаторов Axios, совокупность этих факторов может привести к тому, что Байден отзовет свою кандидатуру в пользу других потенциальных кандидатов от Демократической партии.

Официальных комментариев от представителей Белого дома или штаба Байдена пока не поступало.