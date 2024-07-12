Байден на саммите НАТО пригласил к трибуне Путина, представив его президентом Украины

Очередную нелепую, а может быть и вполне осязаемую, учитывая проводимую Россией СВО на Украине, оговорку допусти глава Белого дома Джо Байден во время проходящего в Вашингтоне саммита НАТО.

Обращаясь ко всем собравшимся главам стран-членов Альянса, Байден попытался представить им президента Украины, но вместо просроченного Владимира Зеленского назвал действующего российского лидера Владимира Путина.

«А теперь я хочу передать человеку у которого столько смелости, сколько и упорства, президенту Украины. Дамы и господа — президент Путин!»», — сказал Байден.

После неодобрительного гула президент США понял, что сморозил что-то не то и попытался выкрутиться тем, что очень сильно «сосредоточен на победе» над президентом РФ, потому его имя и соскочило якобы с его губ.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам саммита Альянса, что руководством военного блока принято решение усилить свои позиции на Украине, для чего в Киев будет назначен специальный представитель.

Отмечается, что НАТО всецело стремится скоординировать свои усилия в области безопасности и обороны Украины. И отправка в Киев высокого представителя будет сделана в рамках более эффективного и тесного и сотрудничества между военным блоком и Украиной.