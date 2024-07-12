Генсек Столтенберг поручил назначить представителя НАТО в Киеве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам саммита Альянса, который прошел накануне в Вашингтоне, что руководством военного блока принято решение усилить свои позиции на Украине, для чего в Киев будет назначен специальный представитель.

Как сообщает РИА Новости, решение отправить в Киев высокого представителя НАТО является частью совместного заявления глав стран-членов Северо-Атлантического альянса по итогам прошедшего на высшем уровне Совета НАТО-Украина.

«Альянс усиливает представительство на Украине. Генеральный секретарь решил назначить высокого представителя НАТО, который будет находиться в центре взаимодействия Организации и украинских властей в Киеве», — указано в официальном документе.

Отмечается, что НАТО всецело стремится скоординировать свои усилия в области безопасности и обороны Украины. И отправка в Киев высокого представителя будет сделана в рамках более эффективного и тесного и сотрудничества между военным блоком и Украиной.

Ранее в Белый доме заявили, что США продолжат обсуждать с Украиной ограничения на удары вглубь России.