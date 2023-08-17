Байден начал жутко шептать во время встречи в Белом доме
Фото: [AP/TASS]
Президент Соединенных Штатов Джо Байден перешел на жуткий шепот во время речи об экономических достижения страны в Белом доме. Подобное поведение лидера США напугало американцев, сообщает газета Daily Mail.
Газета прокомментировала видеоролик, на котором Байден отметил, что американские газеты называют его экономический курс «байденомикой». Упомянув это, президент Штатов добавил, что не уверен в каком ключе издания используют это слово.
«Но знаете, что? Она работает», — неожиданно прошептал Байден, наклонившись к микрофону и жутко улыбнувшись.
В газете отметили, что «жуткий шепот» президент применил, чтобы подчеркнуть успех климатического и налогового законодательства на фоне природных пожаров на Гавайях.
Читатели Daily Mail не оценили шутку Байдена и приписали это к очередному случаю странного поведения американского президента на публике.