Байден начал жутко шептать во время встречи в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перешел на жуткий шепот во время речи об экономических достижения страны в Белом доме. Подобное поведение лидера США напугало американцев, сообщает газета Daily Mail .

Газета прокомментировала видеоролик, на котором Байден отметил, что американские газеты называют его экономический курс «байденомикой». Упомянув это, президент Штатов добавил, что не уверен в каком ключе издания используют это слово.

«Но знаете, что? Она работает», — неожиданно прошептал Байден, наклонившись к микрофону и жутко улыбнувшись.

В газете отметили, что «жуткий шепот» президент применил, чтобы подчеркнуть успех климатического и налогового законодательства на фоне природных пожаров на Гавайях.

Читатели Daily Mail не оценили шутку Байдена и приписали это к очередному случаю странного поведения американского президента на публике.