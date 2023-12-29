Американский президент призвал не завершать поддержку Украины и «гордиться» этим.

Главный демократ продолжает наживать себе врагов среди республиканцев и простого народа: США устали от постоянного финансирования Украины, о чем заявляли многие журналисты, политики и эксперты. Однако Байден уверен, что делает благое дело и даже призвал население гордиться тем, что штаты способны выделять помощь нуждающимся, пишет РИА Новости.

По словам Байдена, НАТО столкнется с рядом вызовов и угроз на фоне украинского конфликта.

Очевидно, что новости про поражения ВСУ не во всей полноте доходят до американского главы. Ведь только за 29 декабря ВС РФ смогли нанести массированный удар высокоточным оружием по позициям, военным объектам, аэродромам и арсеналу противника. В некоторых западных источниках недоумевают: ведь Америка спонсирует провальный киевский проект.