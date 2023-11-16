Байден назвал диктатором китайского лидера через три часа после общения с ним

В Сан-Франциско состоялась встреча на высшем уровне между Байденом и Си Цзиньпином. После нее была назначена пресс-конференция, на которой журналисты спросили, продолжает ли американский президент считать главу Китая диктатором. Тот ответил положительно.

«Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», - заявил Байден.

Об этом сообщило ТАСС. Всего за сутки до этого высказывания президент Соединенных Штатов утверждал, что встреча глав двух государств говорит о возвращении Америкой мирового лидерства, в то время как Китай начинает испытывать серьезные проблемы.