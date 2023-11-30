Байден назвал китайского лидера не тем именем

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал имя китайского лидера Си Цзиньпина, назвав имя другого политика из КНР в ходе своей публичной речи. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Байден рассказывал публике историю о том, что находясь в Гималаях, он заявил Дэн Сяопину и другим мировым лидерам о том, что никогда нельзя «ставить против американцев».

Американский лидер многократно рассказывал историю о Гималаях и любит ею завершать свои речи. Дело лишь в том, что собеседником Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента своей страны, был китайский лидер Си Цзиньпин. Сейчас же глава Штатов ошибся, назвав его именем политика, возглавлявшего страну в 1970-е – 1990-е годы. Во время ранних упоминаний этой истории, он не совершал данной ошибки.