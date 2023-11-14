Байден назвал «нового» президента Соединенных Штатов

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ошибочно окрестил своего вице-президента Камалу Харрис главой государства в ходе встречи с хоккеистами, состоявшейся накануне в Белом доме. Об этом сообщило агентство РИА Новости .

«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», — внезапно заявил Байден.

В сентябре Харрис и сама признавалась в том, что не отрицает вероятности того, что к ней перейдет главенство над государством от Байдена с учетом его возраста. В этом году главе Соединенных Штатов будет уже 81 год.

2 года назад Харрис временно исполняла обязанности американского президента в течение 1 часа 25 минут в то время, как сам Байден был под наркозом, находясь на плановой операции.