Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

Американский президент Джо Байден заявил, что помощь Соединенных Штатов Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая позже еще принесет свои дивиденды. Об этом американский лидер заявил во время своего телевизионного обращения к гражданам США, сообщило издание РИА Новости .

Байден сообщил, что завтра направит в конгресс запрос на финансирование новых нужд страны в вопросе нацбезопастности. По его словам, Украина и Израиль также входят в этот раздел.

Несмотря на это ,конкретных цифр президент не оглашал. Неизвестно, сколько будет выделено странам.

Байден также призвал жителей Штатов помочь ему не подвергать опасности войска США и построить для будущих поколений безопасный и процветающий мир.