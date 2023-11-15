Байден назвал предстоящую встречу с китайским лидером подтверждением мирового лидерства США

Соединенные Штаты восстанавливают свой статус, в то время как Китай постоянно сталкивается с проблемами, так считает глава Белого дома.

Американский президент вчера выступил перед избирателями в стремлении собрать средства перед кампанией по выборам в главы государства.

«Председатель Си - еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. У них реальные проблемы», - заявил Байден в своей речи перед электоратом.

Эти слова привело CNN. Оно же указало, что американский лидер имеет в виду сложности, которые возникли у экономики КНР. Вдобавок, в китайском обществе начала расти безработица. Также появились трудности в сфере недвижимости, и это начало отпугивать от Китая инвесторов с их деньгами.