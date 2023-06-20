Президент США Джо Байден назвал «реальной» угрозу применения Россией ядерного оружия. Об этом со ссылкой на выступление американского лидера в Калифорнии сообщило агентство Reuters.

«Когда два года назад я говорил, что обеспокоен тем, что река Колорадо может пересохнуть, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Так же на меня смотрели, когда я говорил, что обеспокоен тем, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие. Но это реально», – сказал Байден.

Президент США не уточнил, на чем основывается его уверенность в применении Москвой ядерного оружия, а также где Россия смогла бы его применить.

Ранее Байден раскритиковал размещение тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии. Тогда глава США назвал этот шаг «безответственным».

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на прошлой неделе заявил, что необходимости в применении ядерного оружия Россия сейчас не видит.

В феврале 2023 глава Путин приостановил участие России в Договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за обострения отношений с США и западными странами.