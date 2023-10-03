Байден назвал США главным государством мира

Президент США Джо Байден назвал свое государство «ключевым в мире» и призвал незамедлительно согласовать бюджет для поддержки Украины. Об этом американский лидер написал в соцсети Х.

«Спикер (Палаты представителей США республиканец Кевин) Маккарти и республиканское большинство в палате представителей должны сдержать слово и обеспечить утверждение поддержки, необходимой для помощи Украине», – написал Байден.

Он призвал правительство действовать согласно статусу «основной страны» в мире.

1 октября Байден подписал закон, позволяющий продолжить финансирование работы правительства США сроком на 45 дней – до 17 ноября. Документ был одобрен Конгрессом. Если бы этого не произошло, в стране был бы объявлен шатдаун, и государственным служащим и военным пришлось работать без зарплаты. В проект бюджета не вошла финансовая помощь Украине.

После начала специальной военной операции России на Украине США стали одной из главным стран, поддерживающих Киев. Регулярно Белый дом сообщает о выделении материальной помощи Украине, а также поставке оружия, боеприпасов и военной техники.

Накануне глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланд Янг сообщил, что военная, экономическая и гуманитарная помощь Киеву обошлась США в 110,97 миллиардов долларов, из которых были потрачены 101,2 миллиарда.