Байден назвал сторонников Трампа «отбросами» на предвыборном митинге в Пуэрто-Рико

Президент США Джо Байден резко выразился в адрес граждан, поддерживающих кандидатуру Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. Фрагмент с выступлением Байдена на предвыборном митинге в Пуэрто-Рико опубликовал телеканал CNN.

Во время своего выступления Байден вспомнил инцидент с комиком Тони Хинчклиффом, который ранее называл Пуэрто-Рико «плавучим островом отбросов». Президент подчеркнул, что пуэрториканцы, которых он знает, являются хорошими и порядочными людьми, и обвинил Трампа в «демонизации» латиноамериканцев.

«Единственные отбросы, которые я вижу плавающими там, — это его (Трампа — ред.) сторонники», — заявил Байден.

Позже в администрации Байдена прокомментировали этот инцидент. В Белом доме заявили, что он имел в виду риторику ненависти, а не самих сторонников Трампа.

Сам Трамп расценил высказывание Байдена как проявление непонимания и некомпетентности действующего президента. Республиканец добавил, что Байден испытывает больше симпатий к нему, чем к Камале Харрис (кандидат в президенты от демократов).

Пуэрто-Рико представляет собой зависимую от США территорию со статусом «неинкорпорированной организованной территории». Находится в Карибском море на острове Пуэрто-Рико из группы Больших Антильских островов и на примыкающих малых островах.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Техаса подал в суд на Джо Байдена из-за сомнительных избирателей.