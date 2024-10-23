Генпрокурор Техаса подал в суд на Байдена из-за сомнительных избирателей

Кен Пакстон подал в суд на администрацию Байдена. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на сайт офиса генпрокурора.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон инициировал судебный процесс против администрации президента Джо Байдена из-за недостаточной реакции на его просьбу о проверке гражданства 450 тыс. избирателей в штате.

Иск подан к Министерству внутренней безопасности, а также к другим членам администрации Байдена — Харрис в связи с отказом исполнять федеральный закон, который требует подтверждения гражданства от потенциально не имеющих право голоса избирателей.

Офис Пакстона ранее направил письмо федеральным властям с просьбой проверить гражданство указанных избирателей, у которых оно никогда не проверялось при регистрации. Республиканцы выражают опасения, что демократы могут использовать голоса нелегальных избирателей на выборах в свою пользу.

В начале текущего года сообщалось, что власти Техаса с 2022-го вывезли в другие американские штаты свыше 100 тыс. нелегальных мигрантов.

Ранее действующий президент США Джо Байден призвал «посадить Трампа под замок».