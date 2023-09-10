Байден не поговорил с представителями России и Китая на G-20

У Джо Байдена не было никаких контактов с представителями России и Китая на саммите G-20 в Нью-Дели. Об этом сообщил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

В Индии Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, а Китай – премьер-министр Ли Цян.

Байден не стал дожидаться окончания форума и сегодня отбыл во Вьетнам.

В Нью-Дели американский лидер отметился тем, что не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии.