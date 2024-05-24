Байден не приедет в Швейцарию на конференцию по Украине

Президент США Джо Байден пропустит конференцию по Украине в Швейцарии ради предвыборной кампании, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что у американского президента на 15 июня запланирована акция в Калифорнии по сбору средств для предвыборной кампании.

Нет планов приехать в Швейцарию и у вице-президента Камалы Харрис.

Владимир Зеленский рассчитывает собрать на форуме представителей как можно большего количества стран, чтобы продвинуть там свою пресловутую «формулу мира», а затем добиться того, чтобы Россия ее приняла под международным давлением.

В Кремле неоднократно заявляли об абсурдности обсуждения каких-либо мирных инициатив без участия России.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина одним из лидеров мировой политики и противопоставил его Байдену.