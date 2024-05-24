Трамп назвал Путина лидером мировой политики

«Посмотрите на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет», — сказал Трамп.

Трамп противопоставил названных политиков действующему президенту США Джо Байдену. Он заявил, что мир будет снова уважать США, только если его, Трампа, вновь изберут главой государства.

Трамп и ранее комплиментарно высказывался о российском президенте, также он заявлял, что смог бы быстро уладить конфликт на Украине, если станет президентом США.

Еще одним предвыборным обещанием Трампа было закрытие границы США и высылка всех нелегалов-мигрантов.