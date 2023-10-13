Байден не смог без препятствий подняться на сцену в Филадельфии

Президент Джо Байден снова споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену для выступления на мероприятии, сообщают РИА Новости .

По данным источника, 80-летний американский лидер не смог беспрепятственно подняться в Филадельфии. Конфуз попал на видеокамеру во время прямой трансляции. Всего Байдену было необходимо преодолеть пять ступеней.

Как видно в отрывке трансляции, президент США споткнулся дважды – он не упал, успев ухватиться за перила.

В СМИ часто попадают фотографии и видео, на которых Байден спотыкается о бортовой трап, а также странно ведет себя во время выступлений. 26 сентября телеканал WXYZ-TV Detroit опубликовал видео, на котором американский президент чуть не упал, спускаясь с трапа самолета в Детройте.

В сентябре во время встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой в Нью-Йорке Байден споткнулся о бразильский флаг, поднимаясь на сцену, и забыл пожать коллеге руку. Также во время своего выступления лидер Штатов несколько раз путался в словах.

Ранее Байден объявил о том, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Выборы в США запланированы на 5 ноября следующего года.